Fine del Decreto Crescita | un’inchiesta sugli effetti per la Serie A
La cancellazione del Decreto Crescita mette in crisi i bilanci della Serie A: Napoli e altri club costretti a rivedere ingaggi e strategie.. Il Decreto Crescita, introdotto nel 2019, aveva rappresentato una delle leve fiscali più importanti per il calcio italiano. Grazie a questo regime agevolato, i club potevano ingaggiare calciatori e allenatori stranieri beneficiando di una tassazione ridotta, a condizione che il lavoratore rimanesse in Italia per almeno due anni. In pratica, metà dello stipendio lordo veniva escluso dalla base imponibile, permettendo alle società di offrire ingaggi competitivi senza subire il peso di un’imposizione fiscale elevata. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
