Fine dei giochi a X Factor 2025 | l' urlo di gioia di Rob al momento della proclamazione seguita da eroCaddeo Delia e PierC Il video

X Factor 2025 suona il punk: nella notte di Piazza del Plebiscito a Napoli, davanti a 16mila persone, a trionfare è l'"underdog" dell'edizione, rob, che ha portato in alto la bandiera del punk. Ma è il trionfo anche della sua giudice Paola Iezzi, che alla sua seconda partecipazione al tavolo dei giudici porta una sua artista fino all'esplosione dei coriandoli sul palco. A proclamare la classifica della finalissima, la conduttrice di #XF2025 Giorgia: secondo classificato eroCaddeo, della squadra di Achille Lauro; terza Delia, della squadra di Jake La Furia; quarto PierC, della squadra di Francesco Gabbani.

