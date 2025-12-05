Fine dei giochi a X Factor 2025 | l' urlo di gioia di Rob al momento della proclamazione seguita da eroCaddeo Delia e PierC Il video

X Factor 2025   suona il punk: nella notte di  Piazza del Plebiscito a Napoli, davanti a 16mila persone, a trionfare è l’“underdog” dell’edizione,   rob, che ha portato in alto la bandiera del punk. Ma è il trionfo anche della sua giudice Paola Iezzi, che alla sua seconda partecipazione al tavolo dei giudici porta una sua artista fino all’esplosione dei coriandoli sul palco. A proclamare la classifica della finalissima, la conduttrice di #XF2025 Giorgia: secondo classificato  eroCaddeo, della squadra di Achille Lauro; terza Delia, della squadra di Jake La Furia; quarto PierC, della squadra di Francesco Gabbani. 🔗 Leggi su Amica.it

fine dei giochi a x factor 2025 l urlo di gioia di rob al momento della proclamazione seguita da erocaddeo delia e pierc il video

© Amica.it - Fine dei giochi a X Factor 2025: l'urlo di gioia di Rob al momento della proclamazione, seguita da eroCaddeo, Delia e PierC. Il video

