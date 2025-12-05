Fincantieri | la Regione sarà mediatore con Comune di Monfalcone

Triesteprima.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Abbiamo già iniziato dei colloqui. Ovviamente arriveremo, spero, a una via condivisa. La Regione è interessata a valorizzare una realtà importante per il territorio e sicuramente anche a rispondere alle esigenze della comunità di Monfalcone". Lo ha detto oggi all’Ansa il presidente della Regione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fincantieri, a Palermo varato traghetto Regione siciliana - pax "Costanza I di Sicilia" che lo stabilimento Fincantieri di Palermo ha costruito per la Regione Siciliana. Segnala ansa.it

Fincantieri, nome traghetto 'siciliano' è Costanza I di Sicilia - Si chiama 'Costanza I di Sicilia' il nuovo traghetto costruito da Fincantieri per la Regione siciliana. ansa.it scrive

Fincantieri, varato a Palermo il nuovo traghetto Ro-PAX della Regione Siciliana - Oggi presso il cantiere di Palermo è stato varato oggi, il nuovo traghetto Ro- Segnala affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Fincantieri Regione Sar224 Mediatore