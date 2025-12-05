Finale di XFactor 2025 | Pagelle Padre e Figlia

Pagelle di Michele GIORGIA 10 Ultima puntata, tempo di consuntivi. Giorgia c'è. Può serenamente affermare, dopo due stagioni, di essere a tutti gli effetti anche una perfetta donna di televisione, oltre che una cantante. Lo è perché conosce i tempi televisivi, perché è empatica come mai nessun presentatore di X Factor prima di lei, perché quando entra in scena è carismatica, ma capace comunque di non mangiarsi la stessa scena a beneficio degli altri. Considerando che il tutto è coinciso con l'uscita di un importante album, G, e la partenza di un tour, ce ne sarebbe per gridare al miracolo.

