FINAL FANTASY XIV Online | Into the Mist Square Enix pubblica un nuovo trailer per la Patch 7.4
SQUARE ENIX ha rivelato numerose novità e annunci durante la 90ª Letter from the Producer LIVE dedicata alla Patch 7.4 di FINAL FANTASY XIV Online: “Into the Mist”. Il nuovo trailer offre un’anteprima dei contenuti in arrivo con la patch, tra cui nuove missioni dello scenario principale, un dungeon, una trial, l’ultimo tier di raid di Arcadion e molto altro. Durante la diretta, il Producer e Director Naoki Yoshida ha inoltre mostrato ulteriori aggiunte annunciate in una precedente Letter from the Producer LIVE, tra cui: una nuova campagna PvP Frontline da 72 giocatori, Worqor Chirteh (Trionfo), in cui le squadre si contenderanno obiettivi mentre condizioni meteorologiche mutevoli potranno ribaltare l’esito della battaglia in ogni momento; il Command Panel, un nuovo elemento dell’interfaccia ispirato ai back dei giocatori; la Strategy Board, una funzionalità molto attesa che permetterà ai gruppi di pianificare e utilizzare strategie affrontando nemici formidabili. 🔗 Leggi su Game-experience.it
