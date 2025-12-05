Film di fantascienza horror con Jake Gyllenhaal e Rebecca Ferguson di popolare su streaming dopo 8 anni
Il film Life ha saputo riconquistare il pubblico grazie alla sua viralità in streaming, nonostante un’insufficiente performance nelle sale cinematografiche otto anni fa. La pellicola, diretta da Daniel Espinosa e interpretata da un cast di rilievo, è ora al centro dell’attenzione come uno dei titoli più visti su piattaforme come HBO Max, confermando come una buona strategia di distribuzione digitale possa ridare vita a produzioni poco apprezzate al debutto. performance in sala e successi in streaming di Life. Risultati al botteghino. Realizzato con un budget stimato di 58 milioni di dollari, Life ha incassato circa 100 milioni a livello globale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
