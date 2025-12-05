Filippo Champagne apre oggi a Monza il suo nuovo locale | Annienterà tutti

Filippo Champagne, 48 anni, all'anagrafe Filippo Romeo, fratello del senatore della Lega Massimiliano, e noto frequentatore della Gintoneria di Lacerenza, oggi apre un nuovo locale nella sua città natale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

