Filippo Champagne apre oggi a Monza il suo nuovo locale | Annienterà tutti

Filippo Champagne, 48 anni, all'anagrafe Filippo Romeo, fratello del senatore della Lega Massimiliano, e noto frequentatore della Gintoneria di Lacerenza, oggi apre un nuovo locale nella sua città natale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Risse parlamentari, sagre salviniane, l'Uomo Ragno, Rita De Crescenzo, Filippo Champagne… Lo Stupidario completo è sul sito de L’Espresso https://lespresso.it/c/televisione/2025/11/21/frase-contro-donne-vittorio-feltri-rai-sanzione/58345 - facebook.com Vai su Facebook

#LeIene incontrano #FilippoChampagne, il fenomeno che vuole fare il sindaco di Milano «Sono la persona più adatta a cambiare questo Paese. Cominciamo a fare il sindaco di Milano, poi andiamo a Roma a comandare» queste le parole dell'influencer Vai su X

Filippo Champagne apre oggi a Monza il suo nuovo locale: “Annienterà tutti” - Filippo Champagne, 48 anni, all'anagrafe Filippo Romeo, fratello del senatore della Lega Massimiliano, e noto frequentatore della Gintoneria di Lacerenza ... Scrive fanpage.it

Apre il locale di Filippo Champagne a Monza - e ormai personaggio all'interno della popolare trasmissione di Radio24, La Zanzara, ne aveva già parlato a ... Scrive monzatoday.it

Filippo Champagne fa già sconti, venduto il 20% del suo ristorante a 500 euro. L'operazione ai raggi X - Tempo di “sconti” per Filippo Romeo, alias Filippo “Champagne”, classe 1976, fratello di Massimo, senatore della Repubblica per ... Da affaritaliani.it

Filippo Champagne aprirà un locale nel centro storico di Monza: “Sarà una chicca, un gioiello” - Ad annunciarlo, ormai alcuni giorni fa, è stato proprio lo stesso 48enne sui suoi canali social. Secondo fanpage.it

Filippo Champagne: “Mi candido sindaco a Milano con il ’Popolo della gaina’. Il mio club non sarà un’altra Gintoneria” - E anche se per il galateo tintinnare le posate sul bicchiere è roba da cafoni, lui, con il suo slang per richiamare l’attenzione e un brindisi, lo farebbe ... Secondo ilgiorno.it

Filippo Champagne, chi è: “Per il vizio del gioco persi tanti soldi”/ “Ho avuto diversi problemi” - Filippo Champagne, chi è la star dei social: "Problemi con il gioco? Lo riporta ilsussidiario.net