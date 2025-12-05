Fiducia è la parola del 2025 per Treccani | i giovani italiani l’hanno cercata più di qualsiasi altra cosa

Quando l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani annuncia la parola dell’anno, non si tratta mai di un semplice esercizio linguistico. È uno specchio del Paese, un termometro delle sue fragilità e delle sue speranze. Per il 2025, dunque, la scelta è caduta su fiducia, selezionata per la sua attualità e valenza etica in un periodo dominato da tensioni globali e instabilità sociale. La decisione di Treccani non è casuale. Rappresenta la risposta etica a un anno attraversato da preoccupazioni e fratture, un invito a guardare avanti con uno sguardo diverso: non ingenuo, ma radicato nelle relazioni umane, nella capacità di costruire legami solidi tra persone, comunità e istituzioni. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Fiducia è la parola del 2025 per Treccani: i giovani italiani l’hanno cercata più di qualsiasi altra cosa

Scopri altri approfondimenti

La Treccani ha scelto "fiducia" come parola dell'anno 2025, sottolineando la sua rilevanza etica e sociale in un periodo segnato da incertezze geopolitiche e tensioni sociali. Dopo aver premiato "rispetto" nel 2024, l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana punta ora - facebook.com Vai su Facebook

“Fiducia” è la parola dell’anno 2025 per Treccani primaonline.it/2025/12/05/459… Vai su X

«Fiducia» è la parola scelta da Treccani per il 2025 per la sua attualità e valenza etica. «Fragile e necessaria, soprattutto tra i giovani» - it e quella con il più alto incremento percentuale rispetto all'anno precedente ... Scrive corriere.it

La Treccani sceglie "fiducia" come parola del 2025 - La Treccani sceglie "fiducia" come parola del 2025: la spinta decisiva è arrivata dai più giovani che l'hanno cercata e cliccata. Riporta msn.com

La Treccani ha scelto 'fiducia' come parola dell'anno 2025 - L'Istituto mette al centro un valore etico e sociale decisivo in un'epoca di incertezze, richiamando soprattutto i giovani a coltivare legami solidi, responsabilità condivise e speranza nel futuro ... Segnala adnkronos.com

L’anno della “fiducia”: perché è la parola del 2025 secondo Treccani - Dopo la parola "rispetto", scelta per il 2024, un'altra parola dal significato positivo, «fragile ma necessaria» in quest'epoca incerta. Lo riporta msn.com

"Fiducia" è la parola dell’anno secondo Treccani: un valore etico e sociale da riscoprire - Dopo "rispetto", parola del 2024, "fiducia” ha registrato l’incremento percentuale maggiore rispetto all’anno precedente ... Si legge su msn.com