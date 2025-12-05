Fibra ottica i comuni della Tuscia dove sono in corso i cantieri

Prosegue il potenziamento della rete internet in fibra ottica nei comuni della provincia di Viterbo. I cantieri sono attivi in diverse località tra cui Civita Castellana, Montefiascone, Vetralla, Bolsena, Orte e Tarquinia. “Progressivamente i lavori interesseranno anche altre aree del Viterbese. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

