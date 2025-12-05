FiberCop in aiuto del Terzo settore Quando la rete diventa solidale
Oggi in occasione della Giornata Mondiale del Volontariato, FiberCop apre un nuovo capitolo del proprio percorso di sostenibilità, creando uno spazio di incontro e dialogo: un programma di volontariato aziendale che nasce dal desiderio di dare tempo e presenza alle comunità, ai territori e alle persone che ogni giorno vivono ai margini della società. Non si tratta di un progetto “da vetrina”, ma di un modo per valorizzare le persone che lavorano in FiberCop e permettere loro di esprimere energie, competenze e sensibilità oltre l’ambito professionale. In un mondo in cui la connessione è prevalentemente digitale, la sfida è recuperare la dimensione della relazione umana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
