Oggi in occasione della Giornata Mondiale del Volontariato, FiberCop apre un nuovo capitolo del proprio percorso di sostenibilità, creando uno spazio di incontro e dialogo: un programma di volontariato aziendale che nasce dal desiderio di dare tempo e presenza alle comunità, ai territori e alle persone che ogni giorno vivono ai margini della società. Non si tratta di un progetto “da vetrina”, ma di un modo per valorizzare le persone che lavorano in FiberCop e permettere loro di esprimere energie, competenze e sensibilità oltre l’ambito professionale. In un mondo in cui la connessione è prevalentemente digitale, la sfida è recuperare la dimensione della relazione umana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - FiberCop in aiuto del Terzo settore. Quando la rete diventa solidale