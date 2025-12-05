Fiamme in autostrada | prende fuoco un camion bisarca a Peschiera del Garda

Questa mattina, venerdì 5 dicembre, un principio di incendio ha coinvolto un camion bisarca in transito sull’autostrada A4, nelle vicinanze del casello di Peschiera del Garda, in direzione Venezia. L’allarme, in base a quanto si apprende, è scattato poco dopo le ore 8, quando numerose. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Auto in fiamme in autostrada A1 all'altezza di Anagni, in direzione Roma - facebook.com Vai su Facebook

Reggio Calabria, assalto a un furgone portavalori sull'autostrada A2: rubati circa 2 milioni di euro. La rapina è stata messa in atto all'interno di una galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in direzione nord. I banditi hanno esploso alcuni colpi di arma e blocc Vai su X

Problema ai freni, camion bisarca prende fuoco sull'autostrada A4: l'autista scarica le auto appena in tempo. Viabilità in tilt per 2 ore - Camion bisarca in fiamme sull'autostrada A4 nella mattinata di oggi, 5 dicembre, intorno alle 8. Lo riporta msn.com

Incendio in autostrada, pullman prende fuoco: 6 km di coda - Sul posto le squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i sanitari del 118 con un'ambulanza. milanotoday.it scrive

Camion bisarca in fiamme sull'A4: traffico ristretto a una sola corsia - Incendio all’impianto frenante di una bisarca in A4 vicino a Peschiera: fiamme spente dai Vigili del fuoco, traffico rallentato. nordest24.it scrive

Pullman avvolto dalle fiamme sulla A4: vigili del fuoco al lavoro e traffico in tilt - Mezzo turistico distrutto da un incendio dopo il casello di Milano Est: autista illeso, corsie chiuse e traffico bloccato nell’ora di punta ... Scrive giornalelavoce.it

Le immagini dell’autobus in fiamme sulla autostrada A4: il conducente è riuscito a salvarsi - Nella giornata di oggi, martedì 2 dicembre 2025, è divampato un incendio sulla tangenziale Nord a Milano. Segnala fanpage.it

Furgone prende fuoco in autostrada: traffico bloccato - Il conducente è riuscito a scendere e a mettersi in salvo L'incendio di un furgone in autostrada, nel tardo pomeriggio di oggi, ha generato code e rallentamenti per oltre due chilometri in direzione n ... msn.com scrive