Fiamma Olimpica l’intervento della presidente del CIO

L'intervento della Presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Kirsty Coventry, prima dell'accensione del braciere olimpico al Quirinale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Fiamma Olimpica per le Olimpiadi 2026: inizia il viaggio in Italia. Le foto e i video live #SkySport #MilanoCortina2026 Vai su X

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto al Quirinale la fiamma olimpica di #MilanoCortina2026, alla presenza del Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e del Segretario Generale, Carlo Mornati. https://bit.ly/3MnBTft MilanoCortina20 - facebook.com Vai su Facebook

La Fiamma Olimpica è al Quirinale: il presidente Mattarella accende il braciere - La presidente del Cio Coventry: "Lo spirito olimpico connette generazioni e popoli in tutto il mondo ... Si legge su msn.com

Olimpiadi, Mattarella accende la torcia olimpica: «Ora tregua, si fermino aggressioni e barbarie» - Nell'antica Grecia, quando si svolgevano le gare, come è ben noto, le armi si fermavano. Lo riporta ilmessaggero.it

Milano-Cortina, la fiamma olimpica arriva al Quirinale accolta da Mattarella. La tedofora Paolini: “Un privilegio” - Paolini porta la fiamma olimpica al Quirinale: "Un privilegio". Scrive ilfattoquotidiano.it

Olimpiadi 2026, Mattarella accende la fiamma olimpica al Quirinale: “La pace è iscritta nel Dna olimpico” - Il segno di pace che le Olimpiadi portano sarà chiaro e visibile in ogni latitudine ”. Da tg.la7.it

La Fiamma olimpica attraverserà 78 Comuni e dodici province Insieme agli atleti sono attesi oltre 2,5 milioni di turisti. Lombardia pronta. Si accendono i Giochi invernali - Il Presidente Fontana è a Roma per la cerimonia di accensione del braciere ... Si legge su sport.quotidiano.net

Roma accende la fiamma delle Olimpiadi invernali: «Spinta al sistema Italia» - A Roma, la città che per Carlo Azeglio Ciampi – che venti anni fa esatti fu l’ultimo presidente ... Riporta ilmessaggero.it