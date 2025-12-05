Fiaccolata di Natale a Colle di Sogno

. L’amministrazione comunale di Carenno, la Pro loco, gli alpini, il circolo, la polisportiva e la locanda di Sogno propongono un evento suggestivo e aperto a tutti per domani, sabato 6 dicembre con escursione nella frazione dall'alta Valle San Martino.Dopo il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dopo qualche anno di stop torna l'appuntamento con la suggestiva Fiaccolata di Natale a Colle di Sogno, organizzata dall'Amministrazione comunale di Carenno con la Pro Loco, il Gruppo Alpini Carenno della Sezione ANA di Bergamo- Associazione Nazion - facebook.com Vai su Facebook

"Natale Fiordimondo" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Natale da sogno, 5 destinazioni magiche tra luci e panorami mozzafiato: la fuga invernale perfetta - Se vuoi vivere un natale da sogno queste sono 5 destinazioni magiche da visitare: tutti i dettagli e le curiosità Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, cresce l’interesse per destinazioni che ... Da blitzquotidiano.it

A Roma il Villaggio di Natale tra fiabesche luci e decorazioni da sogno - Siamo giunti al mese di novembre e sempre più spesso, già in autunno, i negozi si trasformano in paesaggi incantati, anticipando quella che è, forse, la stagione più amata dell'anno: il Natale. Riporta romatoday.it

Aria di festa e sogno di Natale: 100 km di luci in città e al mare - Rimini, 27 ottobre 2025 – In molte strade del centro (ma non solo) le hanno già montate. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Addobbi di Natale da sogno a meno di 2 euro: solo da Lidl offerte imperdibili - A meno di 2 euro gli addobbi di Natale per rendere la tua casa un vero sogno per le festività: offerte imperdibili da Lidl. Secondo blitzquotidiano.it

FIACCOLATA DI NATALE - Il gruppo Alpini di Cazzano Sant'Andrea, in occasione dell'arrivo di una delle serate più attese e suggestive dell'anno, ... ecodibergamo.it scrive

Natale: luci, mercatini e animazione. A Forte dei Marmi si parte con la fiaccolata dal mare - Forte dei Marmi, 1 novembre 2025 – Il paese è pronto a cambiare avito, quello scintillante di Natale al Forte, un calendario di eventi che dal 29 novembre al 6 gennaio proporrà musica e suggestioni. Secondo lanazione.it