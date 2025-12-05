Fiaba di Natale in anticipo grazie ai Vigili del fuoco | recuperato gregge di capre disperso ad alta quota – VIDEO

Fiaba di Natale in anticipo ad alta quota, con il lieto fine reso possibile dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Como. Succede nelle prealpi comasche al confine con la Svizzera, dove una giovane allevatrice di soli 19 anni, ha condotto il suo gregge di capre, alla sua prima grande avventura professionale da pastore. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Fiaba di Natale in anticipo grazie ai Vigili del fuoco: recuperato gregge di capre disperso ad alta quota – VIDEO

Contenuti che potrebbero interessarti

Natale in Umbria: dall’albero più grande del mondo alla cometa più luminosa In Umbria il Natale non è solo una festa… è magia pura. Tra borghi illuminati, tradizioni secolari e atmosfere da fiaba, la regione si trasforma in un luogo unico dove ogni angolo - facebook.com Vai su Facebook

Fiaba di Natale in anticipo grazie ai Vigili del fuoco: recuperato gregge di capre disperso ad alta quota – VIDEO - Fiaba di Natale in anticipo ad alta quota, con il lieto fine reso possibile dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Como. Scrive ilnotiziario.net

Natale a Thiene, una favola di programma - Dal 22 novembre al 6 gennaio 2025 il centro storico di Thiene ospita “Il Natale delle Meraviglie”, un ricco cartellone di appuntamenti, spettacoli, iniziative per famiglie e mercatini tematici. Come scrive vicenzatoday.it

È Natale a casa di Michelle Hunziker: albero total white con maxi fiocco e rami innevati - Quest'anno total white: Michelle Hunziker ha fatto l'albero di Natale in anticipo e lo ha mostrato su Instagram ... Segnala fanpage.it

Fiabe, flash mob, musica e bancarelle: il Natale delle Meraviglie illumina il centro - Ancora pochi giorni e il centro storico di Thiene vivrà l’atmosfera, le musiche e l’allegria de Il Natale delle Meraviglie, l’evento proposto da ... Lo riporta ecovicentino.it

La Cipollara, una fiaba di Natale. La storia di Lulù e della Cipolla che porta luce nel cuore - La Cipollara è la nuova fiaba natalizia nata dalla fantasia di Lucrezia Accardi, bambina di otto anni, e trasformata in racconto grazie al lavoro dei giornalisti Ermanno Accardi, padre della giovane a ... Si legge su liquidarte.it

Natale in anticipo: 1,7 milioni di italiani hanno già fatto l'albero, uno su dieci ha chiesto un prestito per fare i regali - È così per sei milioni di italiani che dichiarano di aver già comprato i regali con largo anticipo: fino a due mesi prima. Scrive corriereadriatico.it