Fi-Pi-Li finalmente ai raggi X la mappa dei punti più critici | Pontedera-Ponsacco? Priorità

Pisa, 6 dicembre 2025 – Che la FiPiLi versasse in condizioni a volte drammatiche, non serviva certo uno studio: bastava chiederlo agli ormai celebri Dannati. Adesso, però, la conferma arriva anche dagli esperti. Ieri infatti è stato presentato uno studio condotto dall’ Università di Pisa e dal settore viabilità della Toscana, che incrocia i dati di incidentalità, traffico e necessità di intervento della principale strada regionale. Un’analisi accurata, illustrata dall’ordinario di ingegneria civile ed industriale di Unipi, Massimo Iosa, che ha messo a confronto i dati sui volumi di traffico e quelli relativi ai sinistri avvenuti sulla sgc, stabilendo una sorta di ‘ graduatoria dei tratti critici ’ e, di conseguenza, una gerarchia nella priorità di intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

