Dopo quatto sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League il Feyenoord è tornato a vincere battendo il Telstar per 2-1 ma di questo passo l’inseguimento al PSV sarà una chimera, e pure la classifica di Europa League impone una sterzata da parte degli uomini di Robin van Persie, a cominciare alla trasferta di Bucarest in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Feyenoord-Zwolle (sabato 06 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici