Festività | ritorna il tradizionale evento del Concerto di Natale in cattedrale a Pisa

Pisa, 5 dicembre 2025 – Giovedì 18 dicembre, alle 21, si terrà il Concerto di Natale nella Cattedrale di Pisa, giunto alla ventesima edizione, organizzato dall'Opera della Primaziale Pisana con il contributo di Fondazione Pisa e per quest’anno anche del Ministero della Cultura. Un programma solenne con la Messa in si bemolle maggiore D.324 di Franz Schubert e il Te Deum in do maggiore di Anton Bruckner, affidati alla Cappella Musicale del Duomo di Pisa, al Coro da Camera "Ricercare Ensemble" di Mantova, all'Orchestra da Camera di Mantova e un quartetto di voci soliste di prim’ordine: Raffaella Milanesi (soprano), Francesca Ascioti (contralto), Gian Luca Pasolini (tenore) e Mirco Palazzi (basso). 🔗 Leggi su Lanazione.it

