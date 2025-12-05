Festività natalizie e caro biglietti Uil Calabria | Penalizza chi parte e chi aspetta

“Il caro biglietti penalizza non solo chi viaggia, ma anche chi aspetta, perché impedisce il ricongiungimento e quindi gli affetti, la condivisione, il desiderio che nei mesi che precedono le festività più importanti dell’anno cresce e alcune volte si trasforma in ansia.Ansia dell’abbraccio, del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

