Festività dell’8 dicembre | il vademecum della raccolta rifiuti
In concomitanza della festività dell’8 dicembre, a Piacenza i servizi domiciliari di raccolta rifiuti saranno garantiti in base a quanto previsto dai calendari di raccolta distribuiti, come pure i servizi di raccolta stradali. Non verranno invece effettuati i servizi di raccolta del cartone. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche questi approfondimenti
Festività dell’8 dicembre: aggiornamento sugli orari di Store e Sample Sales. https://www.veneziafc.it/news/festivita-dell-8-dicembre-aggiornamento-sugli-orari-di-store-e-sample-sales #ArancioNeroVerde - facebook.com Vai su Facebook