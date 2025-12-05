Festività dell’8 dicembre | il vademecum della raccolta rifiuti

In concomitanza della festività dell’8 dicembre, a Piacenza i servizi domiciliari di raccolta rifiuti saranno garantiti in base a quanto previsto dai calendari di raccolta distribuiti, come pure i servizi di raccolta stradali. Non verranno invece effettuati i servizi di raccolta del cartone. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

