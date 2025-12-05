Festival di Natale a Roccagiovine e passeggiata con Rebel
Sabato 6 e domenica 7 dicembre va in scena il Festival di Natale a Roccagiovine. Il programmaSabato 6 dicembreore 16,30 - Messa di San Nicola, a seguire processione e spettacolo sbandieratoriore 19 - Cena natalizia. Pasta e patate della nonna; pasta e ragù per i più piccoli; torta di noci e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
Festival di Natale Sabato 6 e Domenica 7 Dicembre 2025, Roccagiovine (RM) Info su: https://www.visitvaldaniene.it/eventi/eventi-natale-roccagiovine/ - facebook.com Vai su Facebook
Il Natale di Roma Borgata Festival ift.tt/es83nwz Vai su X
Festival delle passeggiate - Per chi ama percorrere le vie nascoste, per gli instancabili esploratori che sanno cogliere la bellezza di Roma lontano dai sentieri più battuti e confortevoli, si apre nuovamente il sipario, dopo il ... Da rainews.it
Il Festival delle Passeggiate, life in slow e-motion - Per chi ama percorrere le vie nascoste, per gli instancabili esploratori che sanno cogliere la bellezza di Roma lontano dai sentieri più battuti e confortevoli, si apre nuovamente il sipario, sulla ... Secondo rainews.it
Il Natale di Roma Borgata Festival - Il 13 e il 14 dicembre a Tor Pignattara si festeggia il Natale con Roma Borgata Festival, il festival multidisciplinare diffuso delle borgate e delle periferie romane: passeggiate, workshop, la ... Lo riporta romatoday.it