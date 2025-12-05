Festini a base di sesso e droga a Genova patteggiano due degli indagati

Ilsecoloxix.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genova – Sono arrivati i primi verdetti dell’inchiesta sui festini a base di cocaina e giovani donne, pagate per prostituirsi con manager e professionisti ospiti dei party. Un’indagine venuta. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

festini a base di sesso e droga a genova patteggiano due degli indagati

© Ilsecoloxix.it - Festini a base di sesso e droga a Genova, patteggiano due degli indagati

Leggi anche questi approfondimenti

festini base sesso drogaFestini a base di sesso e droga a Genova, patteggiano due degli indagati - Due patteggiamenti nell'ambito dell'inchiesta sui festini a base di sesso e droga che due anni fa avevano fatto tremare la Genova bene. Segnala ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Festini Base Sesso Droga