Festini a base di sesso e droga a Genova patteggiano due degli indagati

Genova – Sono arrivati i primi verdetti dell'inchiesta sui festini a base di cocaina e giovani donne, pagate per prostituirsi con manager e professionisti ospiti dei party. Un'indagine venuta.

