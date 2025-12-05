Festa dell’Immacolata Concezione a Bitonto con l' apertura straordinaria della Galleria Devanna
Un altro giorno di festa da condividere con noi! Saremo aperti tutto il giorno, dalle 8.30 alle 19.15 (ultimo ingresso 18.30), per accogliervi tra le nostre sale in un giorno in cui poter rallentare e dedicare un po' del proprio tempo alla bellezza. Tra compere e regali, fate una sosta davanti. 🔗 Leggi su Baritoday.it
