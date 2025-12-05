Festa della Toscana | otto bambini di Gerico soggiorneranno a Pisa
Con un programma ricco di iniziative, Pisa celebrerà il 239° anniversario della promulgazione del Codice Leopoldino o Leopoldina da parte di Pietro Leopoldo avvenuta il 30 novembre 1786 proprio nella città della Torre: il Granduca era infatti solito preferire nei mesi invernali Pisa a Firenze. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
? Festa della Toscana 2025 – Le scuole primarie in Consiglio Comunale ? Questa mattina il Palazzo Comunale ha accolto le classi della scuola primaria di Rufina per un'altra mattinata dedicata alla Festa della Toscana e alla conoscenza delle istituzio - facebook.com Vai su Facebook