Ferita e trascinata per metri | giovanissima studentessa vittima di una tentata rapina nel cuore di Napoli

Nella tarda serata di giovedì, i carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per una ragazza ferita.Poco prima una 19enne della provincia di Potenza, studentessa universitaria, era rimasta vittima di una tentata rapina. Dai primi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

