James Smith & Sons fu fondato nel 1830: una data notevole, perché è all’incirca in quegli anni, a detta dello storico dell’ombrello T.S. Crawford, che la produzione di ombrelli divenne un investimento sostenibile. Anzi, gli anni trenta dell’Ottocento furono un decennio chiave per la moda in generale. In Victorian Fashion Accessories («Accessori di moda vittoriani», 2012) la storica della moda Ariel Beaujot identifica due importanti fattori che a partire da allora contribuirono a plasmare il corso della storia britannica: la «solidificazione» del ceto medio e il conseguente aumento dei consumi. Gli oggetti di lusso che in precedenza erano appannaggio degli ultraricchi furono democratizzati con la messa a punto di imitazioni più economiche, ma comunque di alta qualità, e ostentati come segni di prestigio e raffinatezza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Fenomenologia dell’ombrello, da emblema regale a segno della rispettabilità borghese