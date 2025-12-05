Femminicidio nell' Anconetano trovato il marito | è ferito

5 dic 2025

Lo ha trovato un cacciatore nei boschi di Matelica, a nemmeno 40 chilometri da casa, ovvero a Pianello Vallesina in provincia di Ancona, dove poche ore prima, aveva massacrato e ucciso la moglie Sadjide 49 anni, come lui di origini macedoni. Natif Muslija stava cercando di impiccarsi a un albero, ma il cacciatore ha tagliato il cappio salvandogli la vita. Nel giardino dell'abitazione, dove viveva con la vittima da separato in casa, hanno ritrovato un tubo per impalcature ricoperto di sangue. Secondo i primi rilievi, potrebbe essere l'arma del delitto. La donna sarebbe stata uccisa con vari colpi al volto e al torace. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Femminicidio nell'Anconetano, trovato il marito: è ferito

