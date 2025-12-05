Femminicidio di Pianello domattina l' udienza di convalida dell' arresto di Nazif Muslija

Anconatoday.it | 5 dic 2025

ANCONA – Si terrà domani mattina alle 9, con la modalità del collegamento video dal carcere di Montacuto con la gip di Macerata Daniela Bellesi, l'udienza di convalida dell'arresto di Nazif Muslija, 50enne operaio macedone, responsabile negli ultimi due anni di maltrattamenti sulla moglie Sadjide. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

