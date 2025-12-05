Femminicidio di Pianello domattina l' udienza di convalida dell' arresto di Nazif Muslija
ANCONA – Si terrà domani mattina alle 9, con la modalità del collegamento video dal carcere di Montacuto con la gip di Macerata Daniela Bellesi, l'udienza di convalida dell'arresto di Nazif Muslija, 50enne operaio macedone, responsabile negli ultimi due anni di maltrattamenti sulla moglie Sadjide. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Svolta nel caso del femminicidio della 49enne Sadjide Muslija, avvenuto mercoledì 3 dicembre a Pianello Vallesina, nel comune di Monte Roberto, in provincia di Ancona: Nazif Muslija, 50enne di origine macedone e marito della donna uccisa, è stato trovato
Nazif Muslija, il 50enne di origine macedone accusato del femminicidio della moglie Sadjide Muslija, avvenuto ieri a Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona), è stato trovato dai Carabinieri riverso al suolo, gravemente ferito ma vivo, in una zona imper