Femminicidio approvata la nuova legge | un cambio di paradigma nella tutela delle donne

Pene più severe e protezioni rafforzate per le vittime di violenza di genere. Con la Legge 2 dicembre 2025, n. 181, approvata dal Parlamento italiano in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Italia introduce il reato autonomo di femminicidio e un pacchetto di misure più ampio per rafforzare la protezione delle vittime e prevenire la violenza di genere. Un cambiamento di portata storica nel contrasto alla violenza contro le donne, che sancisce il riconoscimento della natura strutturale del fenomeno, allineando il quadro normativo nazionale agli standard internazionali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Femminicidio, approvata la nuova legge: un cambio di paradigma nella tutela delle donne

