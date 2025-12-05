Felici in classe Educare al benessere

Nappo* Nella società moderna si parla molto di risultati, performance, rapidità e produttività. Ci si chiede come divenire più efficienti, più competitivi, più capaci. Ma spesso ci si dimentica una domanda fondamentale ossia: Come imparare a stare bene? La felicità non è soltanto un’emozione transitoria, ma una competenza, un’abilità che può essere educata, praticata e allenata nel tempo. La scuola, come luogo di crescita umana e non solo accademica, ha il compito di accompagnare gli studenti non solo al sapere, ma anche alla capacità di vivere. Quindi la felicità è una competenza che può essere insegnata e addestrata tramite percorsi educativi basati su consapevolezza emotiva, relazioni positive, senso di appartenenza e cura di sé. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Felici in classe. Educare al benessere

