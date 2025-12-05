Felici ha calciato il rigore col crociato rotto contro il Napoli | ha stretto i denti ed è andato sul dischetto

5 dic 2025

Felici si è infortunato nel finale contro il Napoli ma ha comunque tirato il rigore, colpendo la traversa. I primi esami fanno temere la rottura del crociato: attesi nuovi controlli in Sardegna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

