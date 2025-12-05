Federica Mormando psichiatra e psicoterapeuta – Quando manca il rispetto e si sfida ogni regola  

. Federica Mormando, qual è il suo giudizio sui comportamenti dei conducenti di veicoli sulle nostre strade?. Guidano in un universo parallelo nel quale si sentono soli e divini. Non soltanto credono di poter sfidare ogni regola (vanno in senso vietato, sulle corsie preferenziali, ti sfrecciano da tutti i lati, tagliano la strada), ma si sentono anche immuni, giustificati dalla presunzione di chi osanna il green. Inoltre non hanno in genere avuto l’educazione al rispetto, e neppure ad accorgersi di chi gli sta attorno. Spesso penso che se mi sposto di 10 cm ne piglio sotto uno. Quanto alle auto, non capisco come facciano i conducenti a scrivere messaggi mentre sono alla guida. 🔗 Leggi su Bergamonews.it