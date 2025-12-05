Fede cultura e identità a Montefredane | gli eventi in programma dal 6 all' 8 dicembre

Avellinotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montefredane si prepara a vivere tre giorni di intensa partecipazione religiosa, culturale e comunitaria in occasione delle celebrazioni dedicate al Patrono San Nicola, dal 6 all’8 dicembre 2025. Un programma ricco, capace di unire tradizione, approfondimento e valorizzazione del territorio, con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Fede Cultura Identit224 Montefredane