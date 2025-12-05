Fece Tac alla sua gatta nell'ospedale di Aosta | radiologo verso il processo Non potevo farla morire

Fanpage.it | 5 dic 2025

Il 27 gennaio si terrà l’udienza preliminare sull’inchiesta legata al caso della gatta Athena: le ipotesi di reato sono di indebita destinazione di denaro o cose mobili e esercizio abusivo della professione veterinaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

