Fece Tac alla sua gatta nell'ospedale di Aosta | radiologo verso il processo Non potevo farla morire

Il 27 gennaio si terrà l’udienza preliminare sull’inchiesta legata al caso della gatta Athena: le ipotesi di reato sono di indebita destinazione di denaro o cose mobili e esercizio abusivo della professione veterinaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fece Tac e drenaggio alla gatta Athena nell'ospedale di Aosta. Il radiologo Gianluca Fanelli verso il processo: «Ha anche cancellato le tracce dell'esame» - Le ipotesi di reato per il medico e il suo primario sono di indebita destinazione di denaro o cose mobili e esercizio abusivo della professione veterinaria. Segnala torino.corriere.it

Tac alla gatta con la macchina dell’ospedale: tre richieste di rinvio a giudizio. Il caso che divide Aosta e accende il dibattito sulla sanità pubblica - Nel mirino della procura l’uso della Tac del Parini per esaminare “Athena”, la gatta del radiologo. Si legge su giornalelavoce.it

