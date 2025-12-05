Fdi Arezzo | Assoluzione per Mugnai assistito dall' Avvocato Graverini nel Caso dell' aggressione con l' escavatore

Arezzo, 5 dicembre 2025 – . Fratelli d'Italia Arezzo plaude alla conclusione con l'assoluzione piena nel caso di Sandro Mugnai, il fabbro di San Polo che si è difeso legittimamente da chi stava demolendo la sua abitazione con un escavatore. La sentenza riconosce il pieno diritto alla legittima difesa in una situazione di estremo pericolo. La reazione armata, sebbene tragica, è stata giudicata dal Tribunale come l'unica e necessaria risposta per salvare la vita dei suoi cari. La linea difensiva, scelta con successo dall 'avvocato Piero Melani Graverini ( insieme alla collega Marzia Lelli), è risultata determinante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fdi Arezzo: Assoluzione per Mugnai assistito dall'Avvocato Graverini nel Caso dell'aggressione con l'escavatore

