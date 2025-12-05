FC Heidenheim-Friburgo sabato 06 dicembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Con un colpo di coda per certi versi clamoroso l’FC Heidenheim ha ottenuto la sua prima vittoria esterna stagionale a Berlino e cerca contro il Friburgo la seconda vittoria consecutiva in Bundesliga. La squadra di Schmidt ha approfittato di un finale concitato per ribaltare lo svantaggio e prendersi la prima vittoria esterna stagionale, abbandonando così l’ultimo posto in classifica. I Breisgau Brazilianer hanno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

