FC 26 SBC | Lucas Paquetá Joga Bonito 87 OVR – Centrocampista d’Élite 5 Stelle Abilità!
È disponibile la SBC per sbloccare Lucas Paquetá Joga Bonito (87 OVR). Questa carta offre un centrocampista brasiliano completo, con statistiche perfettamente bilanciate per il ruolo Box-to-Box e l’aggiunta cruciale di 5 Stelle Mosse Abilità. Costo Stimato: Molto Alto (richiede 86×2, 87×3 TOTW).. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x Lucas Paquetá Joga Bonito 87 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta ). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 87 OVR CM, LM, CAM 4 5 Regista, Regista largo DRI 91, PAS 87, TIR 85, DIF 80, VEL 84 Le 5 Sfide da Completare. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
