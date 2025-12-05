FC 26 Obiettivo Live | Joga Bonito – Un Team di Sudamericani 5 Stelle Abilità!
È disponibile l’obiettivo Live “Joga Bonito: Leonardo Fernández”, un set di sfide che non solo premia con la carta 85 OVR del giocatore uruguaiano, ma anche con altre due carte Joga Bonito 85 OVR e due slot EVO utili. Durata: 7 giorni.. Obiettivo: Completare 4 sfide tematiche (sudamericane).. Tema: Abilità con la palla (tutte le carte Joga Bonito sono 5 Stelle Abilità).. Premio Finale: 1x Joga Bonito Leonardo Fernández 85 OVR (Non scambiabile) + 1000 XP.. Carte Joga Bonito Sbloccabili (Tutte 5 Stelle Abilità). Questa serie di obiettivi permette di sbloccare ben tre giocatori 85 OVR con 5 stelle Abilità: Giocatore OVR Ruoli AbilitàPiede Debole Statistiche Meta L. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
FC 26 Obiettivo Live: BF: Tuono: Josha Vagnoman (85 OVR) – Terzino Tedesco Veloce - È disponibile l'obiettivo Live "BF: Tuono: Josha Vagnoman", che premia i giocatori con il terzino destro tedesco del VFB Stuttgart, con statistiche ... Come scrive imiglioridififa.com
FC 26 Obiettivo Live: Coppa EVO Stagione 3 – 6 Consumabili EVO Gratuiti! - È disponibile l'obiettivo Live "Coppa EVO Stagione 3", che premia i giocatori per la partecipazione all'evento con una quantità incredibile di consumabili ... Segnala imiglioridififa.com
EA Sports FC 26 si sdoppia per far contenti tutti gli appassionati di calcio - Settembre è il mese del calcio, quando i campionati entrano nel vivo dopo i primi assaggi di agosto, si rivedono le nazionali e soprattutto inizia la Champions League. Come scrive sportmediaset.mediaset.it