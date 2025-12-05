FC 26 Nuova Evoluzione Gratuita | La classe non è acqua – Mosse Abilità a 4 Stelle! Tricks and Flicks
È disponibile una nuova Evoluzione a lungo termine ( 21 giorni totali) denominata “La classe non è acqua”, che permette di migliorare le stelle delle Mosse Abilità di un giocatore, rendendolo più tecnico e spettacolare. Requisiti e Restrizioni. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: L’input non specifica (ma di solito questo tipo di EVO non è ripetibile).. Restrizioni: Non portieri.. Requisiti: GEN max: 84 OVR.. N° stili di gioco+ max: 1.. Non sono richieste monete o FC Points (Gratuita). I Miglioramenti Totali. Questa EVO è essenziale per portare un giocatore a 4 stelle Mosse Abilità e garantisce boost mirati sul dribbling e sul controllo palla. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
