FC 26 Nuova Evoluzione a Pagamento | Giochi di prestigio – Il Giocatore 5 Stelle Abilità! The Wizard

È disponibile l’Evoluzione premium a pagamento “Giochi di prestigio” (21 giorni), progettata per trasformare un’Ala Sinistra (AS) in un attaccante o trequartista con 5 stelle Mosse Abilità, ideale per la campagna Joga Bonito. Costo e Requisiti. Durata: 21 giorni.. Costo: 40.000 Crediti o 400 FC Points.. Restrizioni: Non portieri.. Requisiti: GEN max: 85 OVR.. Posizione: AS.. Velocità max: 89.. Ruoli totali max: 3.. N° stili di gioco+ max: 1.. Esclude i giocatori Tour mondiale fuoricl. argento. I Miglioramenti Totali (Massivo +12 GEN e 5 SM). Questa EVO è ideale per creare un’ala o un trequartista con statistiche offensive e di dribbling eccezionali, culminando in un rating massimo di 87 OVR e un boost cruciale alle stelle abilità. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

