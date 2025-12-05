Favara il sindaco Palumbo denuncia casi di avvelenamento di gatti | Vigliacchi e criminali

Agrigentonotizie.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Antonio Palumbo ha denunciato su Facebook alcuni episodi di avvelenamento di gatti nella zona di contrada Poggio."Alcuni cittadini, che ringrazio - scrive -, ci hanno segnalato la morte di alcuni gatti nella zona di contrada Poggio dovute, a quanto pare, ad avvelenamento. Sebbene. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

favara sindaco palumbo denunciaAllarme a Favara: possibile avvelenamento di gatti in contrada Poggio. Il sindaco Palumbo: “Un gesto vigliacco, massima attenzione” - Condividi questo su WhatsApp Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha denunciato un episodio grave che sta preoccupando molti cittadini. Segnala favaraweb.com

favara sindaco palumbo denunciaSiglato gemellaggio tra la città di Favara e Saarlouis, Palumbo: “gli emigrati possono sentirsi a casa” - Nella giornata di ieri è stato firmato ufficialmente il gemellaggio tra la città di Favara e quella di Saarlouis, in Germania. Da grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Favara Sindaco Palumbo Denuncia