Favara il sindaco Palumbo denuncia casi di avvelenamento di gatti | Vigliacchi e criminali

Il sindaco Antonio Palumbo ha denunciato su Facebook alcuni episodi di avvelenamento di gatti nella zona di contrada Poggio."Alcuni cittadini, che ringrazio - scrive -, ci hanno segnalato la morte di alcuni gatti nella zona di contrada Poggio dovute, a quanto pare, ad avvelenamento. Sebbene. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Argomenti simili trattati di recente

Mafia, chiesta condanna a 6 anni e 8 mesi di carcere per ex sindaco -- I mafiosi, in cerca di appalti e soldi, avevano puntato sul Comune di San Biagio Platani.... #condanna #Favara #mafia #sanbiagioplatani #sindaco #SiciliaTv #SiciliaTvNotiziario - facebook.com Vai su Facebook

Allarme a Favara: possibile avvelenamento di gatti in contrada Poggio. Il sindaco Palumbo: “Un gesto vigliacco, massima attenzione” - Condividi questo su WhatsApp Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha denunciato un episodio grave che sta preoccupando molti cittadini. Segnala favaraweb.com

Siglato gemellaggio tra la città di Favara e Saarlouis, Palumbo: “gli emigrati possono sentirsi a casa” - Nella giornata di ieri è stato firmato ufficialmente il gemellaggio tra la città di Favara e quella di Saarlouis, in Germania. Da grandangoloagrigento.it