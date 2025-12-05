Fatture false per 67 milioni di euro | il sommerso di un’azienda di Giussano portato a galla dalle Fiamme Gialle 7 denunciati

Giussano (Monza Brianza), 5 Dicembre 2025 – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Monza Brianza hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal gip del Tribunale di Monza, su richiesta della Procura della Repubblica di Monza, nei confronti di sette persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere, omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, emissione di fatture per operazioni inesistenti e reati fallimentari. L’indagine . Per uno si sono aperte le porte del carcere, quattro sono finiti agli arresti domiciliari mentre per due è stato emesso l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

