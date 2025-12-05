Fate acquisti in negozio sostenete la comunità

Parte la campagna ‘A Natale Scandiano regala’ in sostegno dei negozi di vicinato. E’ stata promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni di categoria del commercio per invitare i cittadini a scegliere le botteghe e negozi del territorio per gli acquisti natalizi. "Comprare nelle nostre botteghe significa sostenere un pezzo importante della vita di Scandiano. Ogni acquisto fatto qui genera valore, mantiene viva la qualità del nostro commercio e rafforza il legame con chi ogni giorno apre una saracinesca per offrire un servizio alla comunità", osserva l’assessora al commercio Silvia Venturi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

