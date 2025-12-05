Fast Comedy | una scorpacciata di improvvisazione con il ritorno di Teatro a Molla al Teatro ai Colli
Fast food da una parte, improvvisazione teatrale dall’altro: cosa può succedere se si incrociano questi due mondi? Il palco rimane tale, o diventa una sorta di “tavola calda”? Il pubblico osserva, o può ordinare dal menù della serata? Sarà una gran scorpacciata di scene, oppure una degustazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
News recenti che potrebbero piacerti
NOVE. . Valentina Persia e la pazza intervista a Marta e Gianluca #nove #comedy #show #comicità #valentinapersia #comicoshow - facebook.com Vai su Facebook