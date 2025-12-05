Fassone parla a Radio Kiss Kiss: la società bianconera paga l’addio di Agnelli e i cambi di dirigenti, Spalletti proverà a lottare per il titolo. L’avvicinamento al big match tra Napoli e Juventus è l’occasione per riflettere non solo sulle questioni di campo, ma anche sugli assetti societari che hanno portato le due squadre a vivere momenti storici così diversi. A intervenire sul tema è stato Marco Fassone, doppio ex dirigente che ha lavorato dietro le scrivanie di entrambi i club. Ospite ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Fassone ha offerto una disamina lucida sulle difficoltà attuali della Vecchia Signora, individuando nell’instabilità manageriale la causa principale del periodo di transizione che il club sta vivendo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fassone sicuro sulla Juventus: «C’è un aspetto che più degli altri sta pagando in questi anni. Spalletti? Cercherà di farle rialzare la testa»