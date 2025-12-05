FarWest Sottile intervista l’ex socio di Chiara Ferragni

Salvo Sottile torna questa sera, venerdì 5 dicembre, con un nuovo appuntamento di FarWest, il programma di inchieste in prima serata su Rai 3. Anticipazioni del 5 dicembre 2025. Sottile torna sul caso del Pandoro-gate, la vicenda per cui i magistrati hanno di recente richiesto per Chiara Ferragni una condanna a un anno e otto mesi per truffa aggravata. In esclusiva un’intervista a Pasquale Morgese, ex socio dell’influencer, che rivela retroscena inediti sulla gestione societaria da parte dell’imprenditrice. FarWest indaga poi sul centro sociale più discusso d’Italia, l’ Askatasuna: un viaggio nel mondo antagonista che di recente ha organizzato l’assalto al quotidiano La Stampa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

