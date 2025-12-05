Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 5 dicembre. Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 5 dicembre 2025. Anticipazioni. Con un’intervista esclusiva a Pasquale Morgese, ex socio di Chiara Ferragni, che rivela retroscena inediti sulla gestione societaria da parte dell’imprenditrice torna “Farwest”, la trasmissione di Salvo Sottile, che affronta anche la vicenda del “pandoro – gate”, per cui i magistrati hanno di recente richiesto per la Ferragni una condanna a un anno e otto mesi per truffa aggravata. 🔗 Leggi su Tpi.it

