Farina di castagne Gli esperti a confronto
La farina di castagne non è solo una tradizione gastronomica, ma una risorsa per l’economia locale. Nella provincia di Prato la produzione oscilla ogni anno tra i 200 e i 300 quintali, concentrata in gran parte in Vallata, dove la filiera coinvolge castanicoltori, seccatoi tradizionali, mulini e laboratori artigianali. A questa filiera è dedicato il convegno "Terra, castagne e passione: la Val di Bisenzio in un briciolo di farina – Castagne in cammino: storie, sapori e sfide della Val di Bisenzio" domani alle 15 nella sala consiliare del Comune di Vernio. L’incontro è promosso dall’Associazione Castanicoltori della Val di Bisenzio per fare il punto sulle prospettive della castanicoltura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
