Farah rischia di essere rimpatriata in Iran e con un figlio gravemente malato non se lo può permettere Ma anche la fuga all' estero è un' ipotesi da escludere | Kerim?ah ha bisogno di cure continuative

D opo una lunga pausa estiva, Io sono Farah torna finalmente su Canale 5 per riprendere il filo di una storia rimasta sospesa nel momento più delicato. La serie turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek, che era iniziata il 28 luglio si era interrotta dopo sedici episodi, lasciando Farah in bilico tra la protezione di Tahir, le pressioni della polizia e la minaccia concreta del rimpatrio in Iran. Venerdì scorso si è conclusa Tradimento e oggi, venerdì 5 dicembre, Canale 5 riporta in prima serata alle 21:20 la storia di questa donna in fuga che combatte per la vita del figlio, inseguita dalla criminalità e intrappolata da una legge che non sta dalla sua parte. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Farah rischia di essere rimpatriata in Iran e con un figlio gravemente malato non se lo può permettere. Ma anche la fuga all'estero è un'ipotesi da escludere: Kerim?ah ha bisogno di cure continuative

Argomenti simili trattati di recente

La notte nel cuore, come finisce per Cihan: rischia la vita, si salva e conosce la figlia "Leggi la storia nei commenti " - facebook.com Vai su Facebook

Farah rischia di essere rimpatriata in Iran e con un figlio gravemente malato non se lo può permettere. Ma anche la fuga all'estero è un'ipotesi da escludere: Kerimsah ha ... - Farah rischia di essere rimpatriata in Iran e con un figlio gravemente malato non se lo può permettere. Scrive iodonna.it

Io sono Farah, puntata venerdì 5/12: la madre di Kerim ritenuta testimone inattendibile - Il procuratore non accoglie la deposizione di Farah, che ora rischia di venire rimpatriata immediatamente in Iran ... Secondo it.blastingnews.com

Io sono Farah trama 5 dicembre: Tahir chiede a Ersadi di scappare ma lei rifiuta - Nonostante questo, la protagonista capirà che l'unica via per salvarsi è tornare a collaborare con la polizia pur di non ... Si legge su it.blastingnews.com

Com’è finito Io sono Farah: riassunto episodi e anticipazioni puntata di oggi 5 dicembre/ Farah in pericolo - Com'è finito Io sono Farah: riassunto episodi e anticipazioni puntata di oggi 5 dicembre 2025: Farah in pericolo ... Come scrive ilsussidiario.net