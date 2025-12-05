Fan de il witcher 3 impazziti per il prequel del 2026

l'atteso ritorno di 'the witcher' nel 2026: nuove avventure e approfondimenti. Il mondo di 'The Witcher' continua a rinnovarsi e ad espandersi, offrendo ai fan un'ampia gamma di contenuti tra romanzi, serie televisive, videogiochi e progetti collaterali. Con l'arrivo previsto per il 2026 di un nuovo adattamento, si apre un capitolo dedicato alle origini del protagonista Geralt di Rivia, promettendo di approfondire eventi fondamentali del suo passato. Di seguito, i principali aggiornamenti riguardanti questa importante novità nel panorama di 'The Witcher'. il ritorno ufficiale di 'the witcher' nel 2026.

