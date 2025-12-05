Famiglia nel bosco la giudice Angrisano dopo gli attacchi ricevuti | Decisioni prese a tutela dei diritti dei tre bimbi

È stata l?ultima ad arrivare insieme alla pm Angela D?Egidio: il suo intervento era il più atteso. Cecilia Angrisano, presidente del tribunale per i minori. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Famiglia nel bosco, la giudice Angrisano dopo gli attacchi ricevuti: «Decisioni prese a tutela dei diritti dei tre bimbi»

Contenuti che potrebbero interessarti

Il caso della famiglia che viveva nel bosco. Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli parla ai microfoni di #StorieItaliane e fa il punto dopo l’udienza di ieri a L’Aquila presso il Tribunale che deciderà sul ritorno dei figli della coppia in casa. - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, il tribunale si riserva di decidere. Udienza di comparizione a L'Aquila,l'avvocata: 'Proficuo confronto, speriamo nel ricongiungimento' #ANSA Vai su X

Famiglia nel bosco, la giudice Angrisano all’Anm: “Attacchi sconsiderati, bambini esposti” - La seduta del Tribunale dei minori dell’Aquila dedicata al caso di Palmoli si apre domani alle 15,30 senza la presenza di padre e madre. Segnala repubblica.it

Famiglia nel bosco, la giudice Angrisano dopo gli attacchi ricevuti: «Decisioni prese a tutela dei diritti dei bambini» - È stata l’ultima ad arrivare insieme alla pm Angela D’Egidio: il suo intervento era il più atteso. Riporta ilgazzettino.it

Famiglia nel bosco, la giudice Cecilia Angrisano nel mirino: minacce e insulti dopo l'allontanamento dei figli - La giudice del Tribunale dei Minori che ha allontanato i figli della famiglia che vive nel bosco sommersa da minacce e insulti sui social ... Lo riporta virgilio.it

Famiglia del bosco, il Tribunale si riserva di decidere. Entro quando si saprà se i bambini torneranno a casa - Le parole della presidente del Tribunale dei minorenni Cecilia Angrisano alla vigilia dell’udienza fissata per discutere il caso di Nathan e Catherine Trevallion. Da quotidiano.net

Famiglia nel bosco, tempesta social: insulti e minacce per la giudice del Tribunale dei Minori dell’Aquila - La vicenda della famiglia del bosco mobilita associazioni, cittadini e forze politiche in tutto il Paese. Riporta notizie.it

Famiglia nel bosco, il tribunale si riserva di decidere: i tre figli restano in casa-famiglia - L’accoglimento della richiesta di ricongiungimento urgente per la famiglia sarà decisa nei prossimi giorni ... repubblica.it scrive